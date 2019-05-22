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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 03:40 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.D'ye, Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi İnönü Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen bir araç içerisinden kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.D, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Malatya

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