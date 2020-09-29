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Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 03:01 | Son Güncelleme

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünde gerçekleştiği ileri süren olayda, Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan K.Ö.’ye ait iş yerine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüphelisi şahıs tabanca ile K.Ö.’ye ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.K.Ö.’nün yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayın gerçekleştiği iş yeri ile cadde üzerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünde gerçekleştiği ileri süren olayda, Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan K.Ö.’ye ait iş yerine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüphelisi şahıs tabanca ile K.Ö.’ye ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaştı.
K.Ö.’nün yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın gerçekleştiği iş yeri ile cadde üzerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulunurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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