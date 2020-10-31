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Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 23:41 | Son Güncelleme

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.Olay, 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi Güneş Sokak kesişiminde kaldırım üzerinde yürüyen H.G.’ye bölgeye otomobil ile gelen O.K. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan H.G. yaralanırken, O.K. olay yerine geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 1 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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