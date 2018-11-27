Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun birbirlerinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilden bir berbere av tüfeğiyle ateş açılması sonucu iş yerinde tıraş olmak için bekleyen Cerciş Önal yaralandı.

Durumu haber alan berberin yakınları da saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen kişilerin Boztepe Caddesi'ndeki iş yerine bir araçtan av tüfeğiyle ateş ederek kaçtı.

Bu sırada yoldan geçen Eyüp Halit Tünay ayağından vuruldu.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

