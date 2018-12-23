HABER

Malatya'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Şehir merkezinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Malatya'da yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kentte merkezinde sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düşmesi nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.

İstanbul'a karşılıklı yapılması gereken iki uçak seferinde gecikme yaşanıyor.

Yoğun sis, şehir merkezinin yanı sıra Elazığ ve Kayseri kara yollarında da görüş mesafesini azalttı.

Öte yandan Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis ve pus ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması da istendi.

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
DHA DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildiDHA DIŞ - Yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gecikme Malatya sis Uçak Seferleri yoğun sis

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Üniversite bu sözler karıştırdı: Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 23 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günün burç yorumları

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.