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Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sobadan sızdan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ile kızı Busenur öldü, oğlu Boran Boztaş ise hastanede tedaviye alındı.

Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sobadan sızdan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ile kızı Busenur öldü, oğlu Boran Boztaş ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları Ebru Boztaş'a telefonla ulaşamıynca, evine gitti. İçeri giren yakınları, Boztaş ve 2 çocuğunu hareketsiz yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru Boztaş ile kızı Busenur'un öldüğü belirlendi. Boran Boztaş ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ebru Boztaş ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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