HABER

Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ve kızı Busenur (11) öldü, oğlu Baran (13) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- Yeniden

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen Ebru Boztaş (41) ve kızı Busenur (11) öldü, oğlu Baran (13) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Busenur ve Baran Boztaş kardeşlerin okula gitmediğini öğrenen çocuların amcaları, yeğenlerinin anneleri ile yaşadığı eve geldi. Zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca da pencereden içeriye girdi. Anne Ebru Boztaş ile çocuklarının hareketsiz yattığını gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve çocukları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen anne Ebru ve kızı Busenur, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak, hayatlarını kaybetti. Baran Boztaş ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Ebru Boztaş'ın eşi Celal Boztaş'ın yaklaşık 11 yıl önce bir inşaatta çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı duyup eve koşan aile yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Acı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

​FOTOĞRAFLI

Malatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- YenidenMalatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- YenidenMalatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- YenidenMalatya'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü (2)- Yeniden

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Uyuyan şoförleri soyuyorlardıUyuyan şoförleri soyuyorlardı
Buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kameraya yansıdıBuzlanma nedeniyle meydana gelen kaza kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.