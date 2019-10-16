HABER

Malatya’da sokak satıcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya merkezli iki ilde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.

Malatya’da sokak satıcılarına operasyon

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, 8 şahısın daha gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya merkezli iki ilde 13 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı. Bir şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ettiği ifade edildi. Dosya kapsamında bir şüpheli şahısın ise ceza evinde bulunduğu kaydedildi.
Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik olarak projeli dosya kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 29 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bir şüpheli şahıs tutuklanmıştı.
Operasyon kapsamında son olarak yapılan aramalarda, 13,15 gr Sentetik Kannobinoid ( Bonzai ) ,15,43 gr Metamfetamin maddesi,26,75 gr Kubar Esrar maddesi, 25 adet Ecstacy hap 0.49 gr Toz halinde Ecstacy maddesi, 9 adet Satışı İzne Tabi Uyuşturucu etkisi oluşturan hap,1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 sin 700 TL para ele geçirilerek el konuldu.
TCK 188. maddesi kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Malatya’da sokak satıcılarına operasyon

Malatya’da sokak satıcılarına operasyon

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralıLastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı
Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2)Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.