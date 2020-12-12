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Malatya’da sokaklarda sessizlik hakim

12.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Malatya’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Malatya’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında bu hafta sonu da 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Dün akşam 21.00 itibariyle başlayan kısıtlama nedeniyle Malatya sokaklarında yaşanan sessizlik devam ediyor. Sadece kısıtlamadan muaf olan mesleklerde çalışan görevlilerin dışarıda olduğu Malatya’da kentin işlek meydanlarında sabah erken saatlerinde sessizlik hakim oldu.
Her gün binlerce araç ve yayanın olduğu caddeler kısıtlama ile birlikte sokak hayvanlarına kalırken polis ekipleri de bazı bölgelerde oluşturduğu kontrol noktası ile denetimleri sürdürüyor.

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