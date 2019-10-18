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Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

Taha AYHAN/ MALATYA, DHA)- MALATYA'da, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulunarak, terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Taha AYHAN/ MALATYA, DHA)- MALATYA'da, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulunarak, terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'nı 'karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile PYD/YPG'yi övücü' paylaşımlarda bulundukları öne sürülen şüpheliler, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile SİBER Suçlar ekipleri tarafından belirlendi. Polis, adresleri tespit edilen 5 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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