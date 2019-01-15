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Malatya'da, sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen S.Y. ile Y.K.'nin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 2 av tüfeği, 18 fişek, 50 gram esrar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.

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