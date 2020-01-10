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  4. Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

Malatya'da suç örgütü operasyonuna 11 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

MALATYA ve Osmaniye'de polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA ve Osmaniye'de polisin suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Osmaniye'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 adrese baskın yaptı. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda gizli bölme ve geçitlere saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 196 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, 1 çelik yelek, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, aralarında kesinleşmiş hapis cezası ile arananların da olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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