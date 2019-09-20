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Malatya’da suç örgütüne 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 20:36 | Son Güncelleme

Malatya’da suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Eylül’de Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda ’Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme’ suçlarını işledikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Malatya’da suç örgütüne 10 tutuklama

Malatya’da suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Eylül’de Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda ’Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak, Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme’ suçlarını işledikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından 13 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 4 şüpheli ise operasyon öncesi tutuklanmıştı.

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