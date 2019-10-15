HABER

Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 22:55 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı. Polisin, kontrol ettiği puset boş çıktı.

Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı. Polisin, kontrol ettiği puset boş çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı girişinde puset olduğunu fark edenler, içerisinde bomba veya bebek olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen sivil polisler ise içerisinde bebek olma ihtimali üzerine kontrol ettiği pusetin boş olduğunu belirledi. Bebek puseti polisler tarafından götürülürken, kaldırım yeniden yaya ulaşımına açıldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya'da şüpheli 'puset' paniğiMalatya'da şüpheli 'puset' paniğiMalatya'da şüpheli 'puset' paniğiMalatya'da şüpheli 'puset' paniği

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Resulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyorResulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyor
FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıFETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.