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Malatya'da şüpheli valiz paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

MALATYA'da, ekmek büfesinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, ekmek büfesinin yanına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Paniğe neden olan valiz boş çıktı. Olay, akşam saatlerinde Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekmek büfesi yanındaki sahipsiz bavulu fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba uzmanı tarafından incelenen valiz, fünye yerleştirilerek kontrollü patlatıldı. Gürültüyle patlayan ve korkuya yol açan valiz boş çıktı.

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