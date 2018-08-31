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Malatya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da, minibüsü sollamak isteyen taksi, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, minibüsü sollamak isteyen taksi, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Orduevi önünde meydana geldi. Akif Şık yönetimindeki 44 T 1185 plakalı taksi, iddiaya göre önünde ilerleyen 44 M 0233 plakalı minibüsü sollamak istedi. Taksi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Akif Gürsul yönetimindeki 44 KE 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gürsul ile Mehmet Emin Özaslan (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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