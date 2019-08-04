Malatya'da taksiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Gedik idaresindeki 44 T 1050 plakalı taksi ile Mehmet Dinler yönetimindeki 44 AAS 785 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Tavşantepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü ile her iki araçta bulunan Gamze Ercan, Nursel, Kübra, Hatun, Şevval ve Şule Aldemir yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

