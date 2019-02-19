Malatya'da tarihi bina, 'Kent Müzesi' oluyor

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak yapılan ve uzun yıllar askerlik şubesi olarak hizmet verilen tarihi bina, Battalgazi Belediyesi'nce restore ediliyor. Restorasyonu 1 yıllık çalışma sonunda bitme aşamasına gelen 2 katlı tarihi binada, mart ayında açılışın yapılmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilmeye başlanacak.

Kente Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan, Vali Konağı ve Hastane Caddesi yol ayrımında yer alan, 625 metrekare olan, zemin katında 4 sütunlu giriş revakı ve 2 katlı 24 odası bulunan binada, Askerlik Şubesi olarak hizmet verildi. Binada, 1947 ve 1997 yıllarında onarım yapıldı. Kente yeni askerlik şubesinin yapılmasının ardından tarihi bina, 2015'te Milli Savunma Bakanlığı'nca Battalgazi Belediyesi'ne devredildi. Tarihi binada geçen yıl başında restorasyon çalışması başlatan belediye tarafından 2,5 milyon lira harcandı. Bina, eski ihtişamına kavuşturuldu. Ahşap ve kerpiç kısımları ortaya çıkarılarak, cam duvarlarla çevrilen, giriş kapısının üstünde sütunlara oturtulan balkon ise camdan yeniden yapıldı. Tarihi binada, mart ayında restorasyonun tamamlanmasıyla 'Kent Müzesi' olarak hizmet verilecek. Binada hediyelik eşya ofisi, 'kent belleği' dijital arşiv odası ile tarihi materyallerin yer aldığı sergi odaları bulunacak.