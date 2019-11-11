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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 22:54 | Son Güncelleme

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı tarihlerde ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin evleri ile araçlarında arama yapıldı.

Ekipler, bin 683 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Malatya tarihi eser

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