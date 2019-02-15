HABER

Malatya'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:39 | Son Güncelleme

Pütürge ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 kandil ele geçirildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 kandilin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'nde, iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Ekipler, belirledikleri iki eve eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 kandil ele geçirdi.

Operasyonda, iki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Ekrem İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklıEkrem İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı
Tekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon liraTekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Pütürge ilçesi tarihi eser operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.