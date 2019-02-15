Malatya'da tarihi eser operasyonu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 kandilin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'nde, iki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Ekipler, belirledikleri iki eve eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 kandil ele geçirdi.
Operasyonda, iki şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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