HABER

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde ismi açıklanmayan şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sikke, tabak ve bileklikten oluşan 305 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Malatya'da, uyuşturucuya 1 tutuklamaMalatya'da, uyuşturucuya 1 tutuklama
Baba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdiBaba ve oğlunu öldüren sanık ifade değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.