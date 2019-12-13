HABER

Malatya'da tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

Malatya'da tefeci operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerin 54 kişiyi mağdur ettiği ve birçoğunu icraya verdiği, mağdurların toplam icra bedelinin ise en az 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Malatya'da 10 Aralık'ta tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri teknik takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların faiz karşılığı para verdiği, zorla senet imzalattığı, faizlerle haksız kazanç elde edip borcunu ödeyemeyenleri tehdit ve darbettiklerini belirlemişti.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerinde maliye ve belediye görevlileriyle yapılan aramalarda çok sayıda tapu ve senet, 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz, 1 ruhsatsız tabanca ile 134 tabanca mermisi ele geçirilmiş, ayrıca ikametin tuvaletinde yırtılarak tahrip edilen borç-alacak defteri bulunmuştu.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Ayvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandıAyvalık’ta 108 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara JİTEM Davası'ndan yargılanan tüm sanıklar beraat ettiAnkara JİTEM Davası'ndan yargılanan tüm sanıklar beraat etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Malatya malatya cumhuriyet başsavcılığı operasyon Tefeci tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.