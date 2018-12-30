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Malatya'da tekvando müsabakasında kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:52 | Son Güncelleme

Aralarında çıkan kavgada birbirini darbeden iki antrenör yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen Tekvando Büyükler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakası'nda çıkan kavgada iki antrenör yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaları trübünden izleyen antrenörler Vahap G. ile İsmail M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada darbedilerek yaralanan iki antrenör, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle müsabakalara bir süre ara verildi.

Salonda tedbir amacıyla çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.

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kavga Malatya Tekvando yaralandı

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