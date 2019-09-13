Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama

Malatya'da telefonla aradıkları genci, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde M.G'yi (19) telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları, "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.

Korkuya kapılan M.G, evinde bulunan altın ve paraları poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda yaklaşık bir saat içerisinde şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde olduğunu ve zanlıların Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığını belirleyen ekipler, içerisinde 4'ü Suriye uyruklu 5 şüphelinin bulunduğu aracı Sürgü Mahallesi'nde durdurdu.

Polis, şüpheliler A.E, F.Ş, H.Z, İ.Ş. ile M.E'yi göz altına aldı.