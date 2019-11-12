Malatya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada zanlıların dolandırdığı 80 bin lira ve bir miktar altın, Afyon'dan gelen M.Ç'ye teslim edildi.

