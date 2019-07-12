HABER

Malatya'da terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Silahlı terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 zanlı gözaltına alındı

Malatya'da silahlı terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine üye olan, propagandalarını yapan ve yardım eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ve PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlı ile THKP/C üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ünün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli emniyete götürüldü.

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
Mide kanseri teşhisi konulan İrem'i duygulandıran sürprizMide kanseri teşhisi konulan İrem'i duygulandıran sürpriz
Kurban kesmek isteyenlere farklı alternatiflerKurban kesmek isteyenlere farklı alternatifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya operasyon Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Ekrem İmamoğlu, yeniden Anıtkabir'de! İşte deftere yazdıkları

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK'dan flaş karar! Görevden uzaklaştırıldılar

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

İstanbul ve Mersin'de 'altın' operasyonu

Urartuların gizemli tapınağının mimari sırrı araştırılacak

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

EÜ’de 15 Temmuz anması

EÜ’de 15 Temmuz anması

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.