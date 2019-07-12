Malatya'da terör operasyonları

Malatya'da silahlı terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine üye olan, propagandalarını yapan ve yardım eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ve PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 zanlı ile THKP/C üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ünün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli emniyete götürüldü.

