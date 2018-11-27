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Malatya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski ve mevcut HDP il yöneticileri ile DBP il yöneticisinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yazıhan, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına kentte eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında eski ve mevcut HDP il yöneticileri, İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi Başkanı G.Ö. ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi N.T'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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