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Malatya'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Malatya merkez, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 örgütsel içerikli kitap ve dergi, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız av tüfeği, bir örgütsel renkli bileklik, bir örgütsel renkte araç süsü ele geçirildi.

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Malatya opersayon Propaganda terör terör örgütü PKK/KCK

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