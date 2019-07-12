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Malatya’da terör operasyonu: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Malatya’da terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Malatya’da terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ve PKK’nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, THKP/C (Dev-Yol) terör örgütü üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli ve FETÖ üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca FETÖ’ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 zanlı olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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