Malatya'da terör operasyonu: 17 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, terör örgütleri THKP/C, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY üyesi olan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; terör örgütleri DEAŞ ile PKK'nın propagandasını yaptıkları, THKP/C ile FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen, bazılarının kesinleşmiş 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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