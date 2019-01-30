Malatya’da terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Malatya’da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ ilçesine bağlı Darıca ve Altunlu mahallelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsın evinde mahkeme kararı ile arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet fişek, 8 adet kitap, 3 adet CD, 1 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 2 adet cep telefonu ve 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.Y. ve Y.K. isimli 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl dışında olduğu tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

