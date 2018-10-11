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Malatya'da terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

Akçadağ ilçesinde terör örgütü DHKP/C'nin propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akçadağ ilçesi Kürecik Mahallesi'nde 8-9 Ekim günlerinde çeşitli bölgelerde duvarlara terör örgütü DHKP/C'ye ait çeşitli sloganlar yazıldığını belirledi.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yazılama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 35 fişek ile örgüte ait bileklik ele geçirildi.

Olayda kullanılan kırmızı renkli sprey boya ise arazide bulundu. Kriminal inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınan sprey boyanın ise 6 Ekim'de bir hırdavatçıdan satın alındığı anın güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Jandarma Malatya

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