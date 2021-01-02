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Malatya’da tır yan yattı: 1 ölü

02.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Malatya’da tır yan yattı: 1 ölü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kelhalil mevkiinde meydana gelen kazada Erhan O.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kelhalil mevkiinde meydana gelen kazada Erhan O. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, Erhan O.’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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