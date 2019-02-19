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Malatya'da TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

MALATYA'da önünde giden TIR’a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Malatya'da TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da önünde giden TIR’a arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kayseri yönünden kent merkezi yönüne ilerleyen Mahmut Çevik yönetimindeki 80 AAG 595 kamyon kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Yaşar Bayramoğlu yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çevim, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Malatya'da TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandıMalatya'da TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandıMalatya'da TIR'a çarpan kamyon sürücüsü yaralandı

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