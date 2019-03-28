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Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 03:31 | Son Güncelleme

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kaza,Malatya- Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E.

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR’ın çarptığı 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza,Malatya- Ankara karayolu Havaalanı Kavşağı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre,kent merkezi istikametinden gelerek Ankara istikametine seyir halinde olan U.E. yönetimindeki 45 UB 3133 plakalı TIR yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar Er’e çarptı. Ağır yaralanan genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Mustafa Yaşar Er hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TIR şoförü U.E’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

Malatya’da tırın çarptığı genç kurtarılamadı

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