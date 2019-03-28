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Malatya'da TIR'ın çarptığı genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan Mustafa Yaşar (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'da TIR'ın çarptığı genç öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarpmasıyla ağır yaralanan ve ilk müdahalesi yoldan geçen bir doktor tarafından yapılan Mustafa Yaşar (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Fahri Kayahan Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yaşar'a, Elazığ yönüne ilerleyen U.E.'nin kullandığı 45 UB 3133 plakalı TIR çarptı. Ağır yaralanan Yaşar'ı görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen doktor, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yaşar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Malatya'da TIR'ın çarptığı genç öldüMalatya'da TIR'ın çarptığı genç öldüMalatya'da TIR'ın çarptığı genç öldüMalatya'da TIR'ın çarptığı genç öldü

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