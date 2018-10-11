Malatya'da toprak altına kalan işçi kurtarıldı

Malatya'da, bir sitenin çevre düzenleme çalışmaları sırasında kazı yaparken toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde bir sitede çevre düzenleme çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda, Mehmet Aldemir'in çalıştığı sırada toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya İl Müdürlüğü ekipleri, toprak altındaki işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Aldemir'in olay yerindeki 112 acil ekiplerince yapılan kontrollerinde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum