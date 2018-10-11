Malatya'da toprak altına kalan işçi kurtarıldı

Malatya'da, bir sitenin çevre düzenleme çalışmaları sırasında kazı yaparken toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde bir sitede çevre düzenleme çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurda, Mehmet Aldemir'in çalıştığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya İl Müdürlüğü ekipleri, toprak altındaki işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Aldemir'in olay yerindeki 112 acil ekiplerince yapılan kontrollerinde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

