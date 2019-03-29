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Malatya'da "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2,5 gram esrar, 80,75 gram sentetik uyuşturucu ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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