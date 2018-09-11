HABER

Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 Eylül'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar , bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 2 kurusıkı tabanca geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
35 UYUŞTURUCU BAĞIMLISINA YASAL İŞLEM
Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 243 gram esrar maddesi, 2 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 11 kontrole tabi hap ele geçirildi. Yakalanan 35 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Attan düşen genç öldüAttan düşen genç öldü
Sezaryenle doğumdan 27 gün sonra ölen eşi için hukuk mücadelesi başlattıSezaryenle doğumdan 27 gün sonra ölen eşi için hukuk mücadelesi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.