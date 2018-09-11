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Malatya'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 5 Eylül'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda satışa hazır paketler halinde toplam 78 gram esrar , bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 2 kurusıkı tabanca geçirildi. Gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 35 UYUŞTURUCU BAĞIMLISINA YASAL İŞLEM Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 243 gram esrar maddesi, 2 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 11 kontrole tabi hap ele geçirildi. Yakalanan 35 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

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