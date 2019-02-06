HABER

Malatya'da trafik kazaları: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazaları: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya Kayseri Kara Yolu Akçadağ İlçesi Kozluca Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EV 933 plakalı tır, şarampole devrildi.

Kazada aracından sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aynı güzergahta sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen kar küreme aracı devrildi.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Kartal'da bina çökmesiKartal'da bina çökmesi
Tunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandıTunuslu öğretmenler hükümet binasının önünde toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar küreme aracı Kaza Malatya TIR yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

Hatay'da eğitime şiddetli rüzgar engeli

O ilde eğitime şiddetli rüzgar engeli

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Kartal'daki faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Faciayı gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet koptu sandım

Edirne, Hakkari ve Iğdır dışında tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta etkili olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.