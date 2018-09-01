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Malatya'da trafik kazaları: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazaları: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Bektaş idaresindeki 44 BE 307 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyir eden Melih Tekin'in kullandığı 44 BC 425 plakalı otomobil ve Serkan Aslan yönetimindeki 16 SUN 62 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ D-300 karayolu hava lojmanları kavşağı civarında çarpıştı.

Kazada sürücüler Bektaş ve Tekin ile otomobillerden birinde bulunan Kemal Köroğlu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gül Badakan idaresindeki 12 AB 141 plakalı otomobil Malatya-Elazığ yolu çiftlik mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Kasım ve Menekşe Bayram hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

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