Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Orhan Özdemir idaresindeki 34 JB 6740 plakalı minibüs, Ayvalı Mahallesi'nde Serkan Satılmış'ın kullandığı (16) plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan ağabeyi Doğukan Satılmış (18) ise 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Satılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Hava Ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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