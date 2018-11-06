Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Mehmet Bozoğlu yönetimindeki 27 AAN 34 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkisinde park halindeki 46 NA 882 plakalı kamyona çarptı.
Minibüste sıkışan sürücü Bozoğlu ve yanında bulunan Doğan Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Tekin kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Bozoğlu ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu
SMS kullanımı tarih oluyor!
15 yıllık eşine yaptıkları pes dedirtti! Böyle vicdansızlık görülmedi
AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler
Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar
Rusya ve ABD uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!
TBMM'de çok sert tartışma! 'Bu arkadaşa Largactil vurdurun'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...
Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...
Masaj koltuğuna oturmadan bir kez daha düşünün
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
Okuyucu Yorumları 0 yorum