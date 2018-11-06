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Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mehmet Bozoğlu yönetimindeki 27 AAN 34 plakalı minibüs, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkisinde park halindeki 46 NA 882 plakalı kamyona çarptı.

Minibüste sıkışan sürücü Bozoğlu ve yanında bulunan Doğan Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Tekin kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Bozoğlu ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

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