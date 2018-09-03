Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli'nden Adıyaman istikametinden, Malatya yönüne giden Hüseyin Çiçek yönetimindeki 44 HG 104 plakalı otomobil, 47 AE 956 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Hüseyin Çiçek ve otomobilde bulunan Gülfen Demircan ve Hatice Çiçek yaralandı.
Olay yerine giden Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri, otomobile sıkışan yaralıları çıkardı, 112 Acil Servis ekipleri, Hatice Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Hüseyin Çiçek ve Gülfen Demircan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatice Çiçek'in cenazesi ise Doğanşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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