Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Bayram idaresindeki 34 AT 6691 plakalı otomobil, Hekimhan-Kocaözü kara yolunun Kocaözü Mahallesi girişindeki kavşakta, Ali Osman Tosun'un kullandığı 01 DK 904 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ali Osman Tosun ile araçlarda bulunan Hacı Mehmet Şahin (83) ve Süleyman Bayram yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hacı Mehmet Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

