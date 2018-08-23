HABER

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'dan Malatya istikametine giden Macide Hakyol Uçar idaresindeki 44 BM 744 plakalı otomobil, Erkenek tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Hüseyin, Mehmet Akif ve Beril Nisa Uçar ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bir yaşındaki Beril Nisa bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybettiSanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdiUşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkenek tüneli yakınları sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.