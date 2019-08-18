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Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

Malatya’da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinde içerisinde yolcuları bulunan park halindeki D.N.S. yönetimindeki 23 TC 858 plakalı hafif ticari araca A.H.A. idaresindeki 44 AAR 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı

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