Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T. idaresindeki 44 AAG 968 plakalı otomobil ile B.M. yönetimindeki 44 EM 763 plakalı otomobil Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada B.M. ile U.T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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