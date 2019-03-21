Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas kara yolu Sütlüce Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Ali Gül, Anıl Durak ve Ali Asker Salman yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

